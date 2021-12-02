Лукашенко заявил о планах оппозиции «взорвать обстановку» в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что оппозиция готовится проводить новые протесты в стране. В ее планах — «взорвать обстановку» в республике, утверждает глава государства в интервью РИА Новости.

«Недавно я получил программу, жуткая, дикая, с моей точки зрения, явно рассчитанная на финансирование. Они понимают, что если кто-то выйдет, они выйдут для того, чтобы их профинансировали», — объяснил Лукашенко. Чтобы добиться финансирования, считает белорусский президент, оппозиционеры готовы подставить народ «под ОМОН, под дубинки, подо что угодно».

Так, согласно программе оппозиции, с которой, по словам главы государства, ему удалось ознакомиться, готовящиеся протесты должны пройти в три этапа. Третьим станет именно «взрыв обстановки».

Волна протестов прошла по всей Белоруссии в 2020 году. После выборов президента, которые состоялись 9 августа, ЦИК заявил, что Лукашенко получил 80 процентов голосов. Его конкурентка на выборах, жена оппозиционного блогера Светлана Тихановская, завоевала лишь 10 процентов голосов. Несогласные с такими результатами граждане страны вышли на улицы, протесты продолжались несколько месяцев. Ряд оппозиционных политиков и активистов были арестованы или бежали за рубеж, в числе последних оказалась и сама Тихановская.