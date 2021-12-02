Лукашенко объяснил свое хождение с автоматом перед «трусами»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, зачем в разгар протестов 2020 года ходил на публике с автоматом. Об этом глава республики рассказал в интервью РИА Новости.

По его словам, он не собирался стрелять по протестующим, находящимся рядом с президентской резиденцией. «Это были трусы, которым заплатили деньги. Они несколько дней, недель ходили, гоняли их, толкали и прочее, они думали, что еще раз сходим — деньги развозили, на камере мы видели», — заявил Лукашенко.

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При этом президент отметил, что был готов и к иному развитию событий. «Внутри у меня были спецназовцы подготовленные. Если бы только они (протестующие — прим. «Ленты.ру») сюда ринулись, а мы знали, что у них не только было холодное оружие, мы не исключали это, мы защищали бы по всем законам Дворец Независимости, в том числе и боевым оружием», — пояснил он.

Лукашенко также добавил, что был готов к отражению атаки даже в свой адрес. «Слушай, я с ребенком вышел, если бы против меня совершена была какая-то попытка насилия, что думаешь, я бы смотрел? У меня воины были ребята такие, что смели бы пол-Минска, смели бы этих негодяев. Поэтому там не шутка была», — сказал глава государства.

С автоматом на публике Лукашенко впервые появился 23 августа 2020 года во время массовых протестов, начавшихся после президентских выборов. В тот день он вместе с сыном Николаем облетел Минск на вертолете с оружием в руках, после чего приземлился у оцепленного силовиками Дворца Независимости. По площади вокруг резиденции белорусский президент также ходил с автоматом и в бронежилете.