Вооруженного мужчину задержали у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке

ТАСС: полиция задержала вооруженного мужчину у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке

Полиция задержала вооруженного мужчину у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Об этом в четверг, 2 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя полиции города.

По словам правоохранителей, мужчина задержан, угроза общественности отсутствует.

В полиции также посоветовали гражданам избегать района происшествия, несмотря на задержание вооруженного мужчины.

Ранее появилось видео с места событий. Также сообщалось, что вооруженный мужчина направил на себя оружие.

2 декабря полицейским поступило несколько сообщений о вооруженном мужчине около штаб-квартиры организации. Всех сотрудников ООН призвали укрыться внутри штаб-квартиры, комплекс закрыли. Позже сотрудники правоохранительных органов заявили, что угрозы для служащих и прохожих нет.