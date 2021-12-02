Часть россиян получат новые выплаты

Президент России Владимир Путин распорядился выделить 58 миллионов рублей на единовременные выплаты в размере 50 тысяч рублей участникам обороны Севастополя. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

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«Выделить в 2021 году из резервного фонда президента Российской Федерации 58 млн 350 тыс. рублей Минфину России для предоставления указанных средств бюджету г. Севастополя в целях осуществления единовременной выплаты в размере 50 тыс. рублей лицам, награжденным медалью "За оборону Севастополя" или знаком "Житель осажденного Севастополя"», — говорится в документе.

В конце ноября Путин на инвестиционном форуме ВТБ Капитал «Россия зовет!» не исключил новых мер поддержки граждан, исходя из имеющихся возможностей. Президент также напомнил о ранее принятых мерах социальной поддержки граждан с небольшими доходами, помощь получили пенсионеры и семьи с детьми школьного возраста. Он подчеркнул, что запланированные меры поддержки укладываются в рамки бюджета и будут выполнены в полном объеме.

В августе президент подписал указ о единовременной выплате по 50 тысяч рублей жителям блокадного Ленинграда и награжденным за его защиту. Глава государства также объявил о единовременных выплатах пенсионерам и военнослужащим в размере 10 и 15 тысяч рублей.