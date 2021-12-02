Суд Ливии восстановил сына Каддафи в качестве кандидата в президенты

Суд города Себха в Ливии восстановил сына Каддафи в списках кандидатов в президенты

Суд города Себха в Ливии принял решение восстановить сына Муаммара Каддафи Сейфа аль-Ислама в списках кандидатов на пост президента страны. Об этом сообщает ТАСС .

В четверг адвокат Каддафи Халед аз-Зейди подал в суд на решение ливийской избирательной комиссии об исключении Сейфа аль-Ислама с предвыборной гонки. К своей апелляции адвокат приобщил необходимые аргументы против позиции избиркома.

15 ноября Верховная избирательная комиссия Ливии отказалась допустить Сейфа аль-Ислама к участию в президентских выборах. В избиркоме сослались на «расшатывание стабильности» и указали, что отклонили кандидатуру сына диктатора из-за закрытия ряда отделений комиссии.

14 ноября сын Каддафи заявил о своем желании побороться за возможность возглавить Ливию. При этом в августе сообщалось, что прокуратура Ливии выдала ордер на арест Сейф аль-Ислама Каддафи. Отмечалось, что его подозревают в связях с российскими наемниками.