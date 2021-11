ЦИК Ливии отказался допустить на выборы сына Муаммара Каддафи

Верховная избирательная комиссия Ливии отказалась допустить к участию в президентских выборах сына Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислама Каддафи и отклонила его заявку. Об этом сообщает РИА Новости.

Материалы по теме Буря в пустынях Война в Сирии, революции и нищета: чем закончилась «арабская весна» и почему она может повториться? Вот — правый поворот. Кого в Европе называют наследниками Гитлера и почему из-за них общество оказалось на грани раскола

В избиркоме сослались на «расшатывание стабильности» и указали, что отклонили кандидатуру сына диктатора из-за закрытия ряда отделений комиссии. Позднее ЦИК удалил сообщение со своей страницы в Facebook. Запись пропала менее чем через десять минут после публикации.

Ранее стало известно, что сын бывшего ливийского лидера захотел возглавить страну. Документ он представил в региональную избирательную комиссию в городе Себха на юге Ливии.

Сейф аль-Ислам Каддафи родился в 1972 году. Учился в Швейцарии и Великобритании, где окончил Лондонскую школу экономики и политических наук (The London School of Economics and Political Science, LSE). В годы правления отца он занимался связями Ливии с западными странами. После свержения отца короткое время возглавлял сопротивление, однако в конце 2011 года был захвачен и предстал перед судом. В 2017 году был освобожден благодаря провозглашенной правительством Ливии амнистии.

В 2018 году он участвовал в президентских выборах, сорванных из-за начавшегося наступления войск фельдмаршала Халифы Хафтара на ливийскую столицу. По информации Bloomberg, Сейф аль-Ислам якобы неоднократно летал в Москву за финансовой и дипломатической поддержкой. В России эту информацию не подтверждали.