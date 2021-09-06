Сын Каддафи вышел из тюрьмы в Ливии и сразу улетел в Турцию

Libyan Observer: сын Каддафи освободился из тюрьмы в Ливии и сразу улетел в Турцию

Сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Саади, который отсидел семь лет в тюрьме, вышел на свободу в Триполи и сразу же сел на самолет до Турции. Об этом сообщает France 24 со ссылкой на ливийского чиновника.

По словам собеседника издания, Саади отправился в Стамбул. Отмечается, что сын ливийского лидера был освобожден в соответствии с решением суда, которое было вынесено еще несколько лет назад.

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После свержения режима Муаммара Каддафи в 2011 году Саади бежал из Ливии. Однако в 2014 году власти Нигера выдали его новому ливийскому режиму. Он был осужден по обвинению в преступлениях против протестующих в 2011 году и в убийстве в 2005 году ливийского футбольного тренера Башира аль-Раяни. В 2018 году обвинения в убийстве были сняты.

Саади, родившийся в 1973 году, был профессиональным футболистом, который выступал за ливийские клубы. Он также провел два матча на профессиональном уровне в чемпионате Италии.

Ранее прокуратура Ливии выдала ордер на арест другого сына ливийского лидера Сейфа аль-Ислама Каддафи. Его подозревают в связях с российскими наемниками. Известно, что ордер на арест был выдан еще 5 августа. Однако ливийская прокуратура обнародовала соответствующее распоряжение лишь после выхода расследования BBC News о планшете, якобы принадлежавшего бойцу организации, известной как ЧВК Вагнера.