Останки Каддафи перезахоронят

Останки бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи, убитого повстанцами в ходе революции в 2011-м, передадут его племени в городе Сирт для перезахоронения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал AlHadath.

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По информации источников телеканала, представители города Мисурата и старейшины племен аль-каддафа и аль-муджабар пришли к договоренности относительно передачи останков Каддафи. Отмечается, что также перезахоронят сына бывшего правителя Ливии Муатассима, а также экс-главу ливийского министерства обороны Абу Бакра Юниса Джабера.

Ранее стало известно, что сын Каддафи Саади, который отсидел семь лет в тюрьме, вышел на свободу в Триполи и сразу же сел на самолет до Турции. Его освободили по решению суда, вынесенному несколько лет назад. До этого прокуратура Ливии выдала ордер на арест другого сына ливийского лидера Сейфа аль-Ислама Каддафи. Его подозревают в связях с российскими наемниками.

В 2011 году в Ливии начались масштабные акции протеста, в ходе которых жители требовали отставки Каддафи, правившего с 1969 года. Политик сложил себя полномочия, однако за ним самим и его родственниками началась «охота»: повстанцы убили Каддафи и его сына Муатасема. После убийства лидера в Ливии сложилась ситуации двоевластия. В настоящее время на востоке, в городе Тобрук заседает парламент, который поддерживает Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара, а на западе в Триполи — Правительство национального согласия.