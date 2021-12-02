Продажи российской нефти за рубеж упали

Экспорт нефти из России в страны дальнего зарубежья в январе-ноябре составил 195,11 миллиона тонн. Это на 3,5 процента меньше аналогичного показателя прошлого года, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

Объем продаж сырья в ближнее зарубежье с начала года упал на 15,1 процента, до 10,02 миллиона тонн. Среднесуточный экспорт нефти оказался на уровне 4,28 миллиона баррелей. Добыча нефти и конденсата в стране выросла на 8,6 процента до 44,562 миллиона тонн.

Объем добычи газа в январе-ноябре увеличился на 10,6 процента (до 692,76 миллиарда кубометров), а угля — на 9,4 процента до 399,59 миллиона тонн.

Средняя цена нефти российской марки Urals в ноябре составляла 79,68 доллара за баррель, за год нефть подорожала почти в два раза, по сравнению с 43,32 доллара годом ранее.

В конце ноября Счетная палата сообщила, что зависимость российского бюджета от нефтегазовых доходов по итогам первых трех кварталов года увеличилась, на них пришлось более трети общих поступлений в казну. Это на 5,3 процентного пункта выше, чем год назад.