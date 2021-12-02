Суд США отклонил иск экс-акционеров ЮКОСа к России

Апелляционный суд США отклонил иск экс-акционеров нефтяной компании ЮКОС к России на 50 миллиардов долларов. Об этом сообщает РИА Новости на ссылкой на постановление суда.

Уточняется, что суд удовлетворил ходатайство ответчика в лице России и отклонил ходатайство экс-акционеров о пересмотре решения суда нижестоящей инстанции касательно выплаты компенсации. "Ходатайство удовлетворено, дело закрыто", — говорится в постановлении.

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Ранее Россия попросила суд в американском округе Колумбия не возобновлять дело о выплате компенсации бывшим акционерам ЮКОСа до завершения разбирательства в Нидерландах. Так, Москва в ответ на ходатайство о возобновлении процесса отметила, что приостановление производства в данном случае является уместным и полностью оправданным, так как дальнейшее разбирательство может оказаться бесплодным, если Россия одержит окончательную победу в Голландии или любых дальнейших апелляциях в Верховном суде Нидерландов.

В ноябре сообщалось, что Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате Россией более пятидесяти миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОС и постановил пересмотреть его. В официальном сообщении сказано, что суд вынес решение в пользу России и отменил постановление о выплате компенсации трем бывшим крупным акционерам нефтяной компании. В пояснительной записке указано, что по процессуальным причинам Апелляционный суд Гааги ошибочно проигнорировал аргумент России о том, что акционеры предположительно совершили мошенничество в арбитражной процедуре, и поэтому не вынес по этому поводу решение по существу.

