Суд отменил решение о выплате Россией компенсации бывшим акционерам ЮКОСа

Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате Россией более пятидесяти миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОС и постановил пересмотреть его. Об этом сообщается на сайте суда.

В сообщении сказано, что суд вынес решение в пользу России и отменил постановление о выплате компенсации трем бывшим крупным акционерам нефтяной компании.

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В пояснительной записке указано, что по процессуальным причинам Апелляционный суд Гааги ошибочно проигнорировал аргумент России о том, что акционеры предположительно совершили мошенничество в арбитражной процедуре, и поэтому не вынес по этому поводу решение по существу.

Следовательно, решения Апелляционного суда не могут оставаться в силе. Отмечается, что теперь дело передано в Апелляционный суд Амстердама для слушания и повторной оценки по соответствующему вопросу.

Бывшие акционеры компании ЮКОС подали в Международный арбитраж в Гааге иск еще в 2005 году. Изначально суд встал на их сторону и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов. Решение отменил Окружной суд Гааги, но затем апелляционная инстанция встала на сторону акционеров.

Со своей стороны Конституционный суд России разрешил не платить бывшим акционерам ЮКОСа. В целом российская сторона готова к затяжному разбирательству: Москва утверждает, что у нее есть серьезные аргументы. В частности, в Минюсте заявили, что истцы неоднократно совершали финансовые преступления на родине: не платили налоги и незаконно выводили капитал, а потому не могут считаться добросовестными инвесторами.