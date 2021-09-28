Переговоры пожизненно осужденного сотрудника ЮКОСа с ФСБ назвали бредом

Досудебное соглашение о сотрудничестве между отбывающим пожизненный срок бывшим начальником управления безопасности нефтяной компании ЮКОС Алексеем Пичугиным и Генпрокуратурой опровергнуто адвокатом. Об этом защитник осужденного Дмитрий Харламов заявил изданию «Коммерсантъ».

Он назвал бредом переговоры Пичугина с сотрудниками ФСБ, которые якобы приезжали к нему в колонию особого режима №6 «Черный дельфин» в поселке Соль-Илецк. Адвокат напомнил, что досудебные соглашения заключаются с подозреваемыми и обвиняемыми, а не с осужденными.

В то же время, Харламов отказался от других комментариев по делу своего клиента, заявив, что дал следователю подписку о неразглашении сведений.

Между тем, оперативные работники «Черного дельфина» могли узнать от Пичугина информацию о ранее неизвестных правоохранителям преступлениях. Источник издания предположил, что для оформления явки с повинной и заключения сделки со следствием уже по новому делу осужденного могли этапировать в Москву. Расследованием дела ЮКОСа занимаются сотрудники новой следственной бригады Следственного комитета России и ФСБ. Другой источник «Ъ» выдвинул версию, что Пичугину могли предложить досрочное освобождение после 25 лет отсидки в обмен на его показания против Михаила Ходорковского, если его предадут заочному суду.

10 июля 2021 года сообщалось, что

Пичугина доставили в московское СИЗО «Лефортово». В 2016 году его уже привозили в столицу, но он отказался от дачи показаний, воспользовавшись 51-й статьей Конституции, дающей право не свидетельствовать против себя.

В 2007 году суд приговорил Пичугина к пожизненному сроку, признав виновным в организации убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, директора московской компании «Феникс» Валентины Корневой, а также тамбовского предпринимателя Сергея Горина и его супруги. Кроме того, ему инкриминировались покушения на Ольгу Костину, бывшего советника по общественным связям бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, и предпринимателя Сергея Рыбина. При этом обвиняемый свою вину не признает.