Пожизненно осужденного за убийства сотрудника ЮКОСа этапировали из колонии

Бывший руководитель службы безопасности нефтяной компании ЮКОС Алексей Пичугин, отбывающий пожизненное заключение за убийства, этапирован из колонии ИК-6 («Черный дельфин») в Соль-Илецке Оренбургской области в неизвестном направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Собеседник агентства уточнил, что Пичугина вывезли для проведения неких следственных мероприятий. При этом он указал, что не знает, куда именно и для каких мероприятий этапировали заключенного.

В марте 2020 года Пичугин попросил президента России Владимира Путина о помиловании. Он подал прошение главе государства, в котором просит учесть возраст его матери — 81 год — и срок, отбытый им в местах лишения свободы — 16 лет. Аналогичные просьбы, поданные в 2015 и 2017 годах, были отклонены.

В 2007 году суд приговорил Пичугина к пожизненному сроку, признав виновным в организации убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, директора московской компании «Феникс» Валентины Корневой, а также тамбовского предпринимателя Сергея Горина и его супруги. Кроме того, ему инкриминировались покушения на Ольгу Костину, бывшего советника по общественным связям бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, и предпринимателя Сергея Рыбина. При этом обвиняемый свою вину не признает.