Пожизненно осужденный за убийства сотрудник ЮКОСа попросил Путина о помиловании

Бывший руководитель службы безопасности нефтяной компании ЮКОС Алексей Пичугин, осужденный за убийства на пожизненный срок, попросил президента России Владимира Путина о помиловании. Об этом сообщила адвокат Ксения Костромина изданию РБК, принадлежащему Григорию Березкину.

По ее словам, осужденный подал прошение главе государства, в котором просит учесть возраст его матери — 81 год — и срок, отбытый им в местах лишения свободы — 16 лет.

Пичугин уже в третий раз обращается к президенту с такой просьбой: в 2015 и 2017 годах он получил отказ. При этом он не признавал свою вину.

В настоящее время он находится в колонии особого режима «Черный дельфин» в Соль-Илецке Оренбургской области.

В 2007 году суд приговорил руководителя службы безопасности ЮКОСа к пожизненному сроку, признав виновным в организации убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, директора московской компании «Феникс» Валентины Корневой, а также тамбовского предпринимателя Сергея Горина и его супруги. Кроме того, ему инкриминировались покушения на Ольгу Костину, бывшего советника по общественным связям бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, и предпринимателя Сергея Рыбина.

В 2017 году Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить Пичугину 7,8 тысячи евро в качестве компенсации за моральный ущерб и 7,5 тысячи евро за материальные издержки. Суд признал обоснованной его жалобу на несоблюдение презумпции невиновности и нарушения при снятии и изучении свидетельских показаний местными судами.

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