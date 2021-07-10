Осужденного за убийства сотрудника ЮКОСа поместили в московское СИЗО

Бывший руководитель службы безопасности компании ЮКОС Алексей Пичугин, осужденный на пожизненный срок за убийства и вывезенный из оренбургской колонии особого режима, находится в Москве. Это подтвердил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников в разговоре с РИА Новости.

По словам Мельникова, Пичугин находится в СИЗО-2 ФСИН «Лефортово». Однако администрация изолятора отказала правозащитникам в просьбе посетить его. Там объяснили, что заключенные должны проходить 21-дневный карантин для предотвращения распространения коронавируса.

В 2007 году суд приговорил Пичугина к пожизненному сроку, признав виновным в организации убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, директора московской компании «Феникс» Валентины Корневой, а также тамбовского предпринимателя Сергея Горина и его супруги. Кроме того, ему инкриминировались покушения на Ольгу Костину, бывшего советника по общественным связям бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, и предпринимателя Сергея Рыбина. При этом обвиняемый свою вину не признает.

В 2016 году Пичугина уже доставляли в Москву, но он отказался от дачи показаний, воспользовавшись 51-й статьей Конституции, дающей права не свидетельствовать против себя.