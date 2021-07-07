Осужденный за убийства на пожизненный срок сотрудник ЮКОСа нашелся в Москве

Бывший руководитель службы безопасности компании ЮКОС Алексей Пичугин, осужденный на пожизненный срок за убийства и вывезенный из оренбургской колонии особого режима, нашелся в Москве в СИЗО «Лефортово». Об этом «Новой газете» сообщила его мать Алла Пичугина.

По ее словам, на прошлой неделе сына этапировали из «Черного дельфина» в неизвестном направлении без объяснения причин. Свиданий Пичугину с родными пока не дают. Мать надеется в ближайшее время направить ему в СИЗО передачу.

Предполагается, что осужденного сотрудника ЮКОСа привезли в Москву для дачи показаний против бывшего начальника, возглавлявшего нефтяную компанию, Михаила Ходорковского, которого обвиняют в организации убийств. Бизнесмен проживает в настоящее время за пределами России.

В 2016 году Пичугина уже доставляли в Москву, но он отказался от дачи показаний, воспользовавшись 51-й статьей Конституции, дающей права не свидетельствовать против себя.

Издание напоминает, что через два месяца Верховный суд Нидерландов примет окончательное решение по иску акционеров ЮКОСа о взыскании с России 57 миллиардов долларов за незаконную экспроприацию активов. Оглашение запланировано на 24 сентября.