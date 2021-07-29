Взыскание миллиардов долларов с России в пользу ЮКОСа обжалуют

Генпрокуратура обжалует решение арбитражного суда о взыскании с России 2,6 миллиарда долларов в пользу структуры бывшей нефтяной компании ЮКОС — Yukos Capital, сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства.

«В данной части окончательное арбитражное решение не может считаться законным и обоснованным. Генеральная прокуратура Российской Федерации в обязательном порядке обжалует данное решение», — говорится в сообщении.

Генпрокуратура указывает на нарушения в ходе процесса. В частности, Россия ставит под сомнение компетенцию состава арбитров и правомерность исковых требований Yukos Capital. «Аргументированная позиция РФ позволила отвести подавляющую часть заявленных Yukos Capital требований», — отмечается в релизе.

Также ведомство обращает внимание на то, что по некоторым пунктам решения арбитры не смогли прийти к единогласному мнению. Среди прочего, поводом для разногласий стал фиктивный характер внутрикорпоративных займов между разными компаниями их структуры ЮКОСа. Генпрокуратура считает его частью общей нелегальной схемы, использовавшейся бывшими акционерами компании.

