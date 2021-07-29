В Госдуме назвали условие для выплаты «дочке» ЮКОСа миллиардов долларов

Россия выплатит компенсацию «дочке» ЮКОСа Yukos Capital Sarl только после принятия такого решения в Конституционном суде (КС) России. Такое условие назвал «Газете.Ru» первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.

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«Решение международного суда может не исполняться на территории России, пока не пройдет определенная процедура в Конституционном суде. Если Конституционный суд признал соответствующим Конституции данное решение, наверное, оно может исполняться», — отметил Емельянов.

Ранее экс-структура группы ЮКОС Yukos Capital Sarl заявила, что международный третейский суд обязал Российскую Федерацию выплатить ей пять миллиардов долларов. Арбитраж постановил, что «Россия незаконно экспроприировала займы, которые Yukos Capital выдал своей бывшей материнской компании, и не дала совершиться правосудию в этом деле в российских судах».

В декабре прошлого года КС разрешил не платить бывшим акционерам ЮКОСа 57 миллиардов долларов по решению Апелляционного суда Гааги. Российская сторона была готова к долгому противостоянию в судах.