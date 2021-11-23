В США приняли решение по делу о выплате компенсации бывшим акционерам ЮКОСа

Суд в американском округе Колумбия принял решение по делу о выплате компенсации бывшим акционерам ЮКОСа. Об этом сообщает РИА Новости.

Судебная инстанция отказалась возобновить процесс по иску до завершения разбирательства в Нидерландах. В суде отметили, что приостановление производства в данном случае является уместным и полностью оправданным, так как дальнейшее разбирательство может оказаться бесплодным, если Россия одержит окончательную победу в Голландии или любых дальнейших апелляциях в Верховном суде Нидерландов.

Отмечается, что с просьбой возобновить процесс в суд обратились компании Hulley Enterprises, Veteran Petroleum и Yukos Universal. В ведомстве не согласились с требованиями истцов, отметив, что их истолкование происходящего в Амстердаме является ошибочным.

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Ранее сообщалось, что Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате Россией более пятидесяти миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОС и постановил пересмотреть его. В официальном сообщении сказано, что суд вынес решение в пользу России и отменил постановление о выплате компенсации трем бывшим крупным акционерам нефтяной компании. В пояснительной записке указано, что по процессуальным причинам Апелляционный суд Гааги ошибочно проигнорировал аргумент России о том, что акционеры предположительно совершили мошенничество в арбитражной процедуре, и поэтому не вынес по этому поводу решение по существу.

Бывшие акционеры компании ЮКОС подали в Международный арбитраж в Гааге иск еще в 2005 году. Изначально суд встал на их сторону и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов. Решение отменил Окружной суд Гааги, но затем апелляционная инстанция встала на сторону акционеров.

Со своей стороны Конституционный суд России разрешил не платить бывшим акционерам ЮКОСа. В целом российская сторона готова к затяжному разбирательству: Москва утверждает, что у нее есть серьезные аргументы. В частности, в Минюсте заявили, что истцы неоднократно совершали финансовые преступления на родине: не платили налоги и незаконно выводили капитал, а потому не могут считаться добросовестными инвесторами.