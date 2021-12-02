МОК сообщил о состоянии попавшей в секс-скандал китайской теннисистки

МОК: китайская теннисистка Пэн Шуай в хорошем состоянии и в безопасности

Международный олимпийский комитет (МОК) с помощью видеозвонка связался с бывшей китайской теннисисткой Пэн Шуай, попавшей в секс-скандал после обвинений в насилии бывшего вице-премьера страны Чжана Гаоли. Об этом сообщается на сайте организации.

В МОК отметили, что спортсменка находится в безопасности в хорошем состоянии. Там также пообещали продолжить ее поддерживать и анонсировали личную встречу с китаянкой в январе. В комитете рассказали, что напрямую общаются с китайскими спортивными организациям.

Первый видеозвонок c Пэн Шуай президент МОК Томас Бах провел 21 ноября. Перед этим спортсменка несколько дней не выходила на связь. Ничего не было известно и о ее местоположении.

Скандал разгорелся в начале ноября. Пэн Шуай выдвинула обвинения против Чжана Гаоли, заявив, что он вынудил ее вступить в половую связь десять лет назад.

35-летняя китаянка завершила карьеру в 2018 году. Она является двукратной победительницей турниров серии «Большого шлема» в парном разряде.