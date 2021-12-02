Кремль отреагировал на рост цен в России

Высокая инфляция является предметом озабоченности российских властей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Резкого всплеска инфляции нет, сама по себе инфляция высокая — да, это предмет озабоченности», — отметил представитель Кремля. Правительство реагирует на рост цен, что позволяет избежать резких скачков. По словам Пескова, этот вопрос постоянно остается на повестке дня президента и кабинета министров и обсуждается на совещаниях по экономическим вопросам.

1 декабря министерство экономического развития сообщило, что инфляция в России с 23 по 29 ноября ускорилась до 8,38 процента в годовом выражении. За неделю инфляция составила 0,46 процента. Основной вклад в рост цен внес туристический сектор: стоимость поездок в Турцию выросла на 55,2 процента. Подорожание продовольственных товаров замедлилось до 0,24 процента.

В конце ноября председатель Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что инфляцию даже очень высокого уровня можно снизить за два-три года. ЦБ рассчитывает вернуть инфляцию в России к цели в четыре процента к концу 2022 года.