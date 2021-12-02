В КПРФ назвали вероятный срок выписки Рашкина из больницы

Депутат КПРФ Коломейцев: Валерия Рашкина могут выписать из больницы в пятницу, 3 декабря

Депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, которому провели операцию в больнице, вероятно, выпишут в пятницу, 3 декабря. Такой срок назвал РИА Новости его коллега по партии, депутат Николай Коломейцев.

«Он пока в больнице. Может, завтра выпишут», — сказал парламентарий.

30 ноября стало известно, что Валерий Рашкин попал в больницу из-за обострившейся на нервной почве глазной болезни, ему была проведена операция.

25 ноября в Государственной Думе проголосовали за лишение коммуниста депутатской неприкосновенности. Это произошло после того, как в октябре Рашкина задержали в Саратовской области за рулем автомобиля, в котором была обнаружена туша убитого лося. Позже он признался в убийстве животного. В четверг, 2 декабря, стало известно, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин завел против Рашкина уголовное дело по части 2 статьи 258 УК РФ.