Путин напомнил об аварии на кемеровской шахте в 2010 году

Путин напомнил о гибели 91 человека в трагедии на шахте Распадская в 2010 году

Президент России Владимир Путин напомнил о трагедии на шахте Распадская, которая произошла в Кемеровской области в 2010 году и унесла жизни 91 человека. его слова об этой катастрофе прозвучали на совещании о безопасности горных работ на угледобывающих предприятиях Кузбасса, трансляцию которой ведет на своем Youtube-канале «Россия 24».

«Сегодня проведем ревизию, как выполнены решения, принятые 11 лет назад после тяжелейшей аварии, трагедии на шахте Распадская. Речь тогда шла именно о системной работе по обеспечению безопасности на угледобывающих предприятиях», - заявил президент.

Трагедия на шахте Листвяжная произошла 25 ноября. В результате взрыва метана 51 человек погиб, в том числе 5 горноспасателей. Еще 99 человек пострадали, из них 16 были госпитализированы.

Это не первая подобная катастрофа, произошедшая в шахтах Кемеровской области. Два взрыва метана произошли в забое шахты в ночь с 8 на 9 мая 2010 года и унесли жизни 91 горняка. Еще 110 человек погибли в 2007 году на шахте «Ульяновская».