Названы причины повторяющихся катастроф в кемеровских шахтах

Повторяющиеся в кемеровских шахтах катастрофы с большим числом жертв происходят из-за огромных объемов добычи и опасности газовых шахт. Основные факторы регулярных аварий в беседе с «Лентой.ру» перечислил первый заместитель председателя Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности (Росуглепрофа) Рубен Бадалов.

«Там очень большие объемы добычи. Плюс сложные технологии, связанные с подземной добычей. Условия вредные и опасные. Шахты в основном газовые», — рассказал он.

При этом, по словам Бадалова, о причинах аварии на кемеровской шахте «Листвяжная» пока что говорить рано, поскольку нет четкой информации о взрыве.

«Важно другое: такого не должно быть. Мы идем под землю не для того, чтобы гибнуть. А для того, чтобы работать, получать зарплату и подниматься наверх, жить достойно. Шахтеры всегда занимались почетным трудом и пользовались уважением в нашей стране», — отметил зампредседателя Росуглерпрофа.

Взрыв на шахте «Листвяжная» произошел 25 ноября. В результате погиб 51 человек, включая пятерых горноспасателей. Еще одна авария на этой шахте произошла 17 лет назад. Тогда взрыв метана в 2004 году унес жизни 13 человек. Рубен Бадалов расследовал это ЧП. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал, что тогда «случайно или специально» сделали газовый мешок, который зажгли или взорвали.

В Кемеровской области также произошли две самые крупные по числу жертв катастрофы в угольных шахтах: в 2007 году в шахте «Ульяновская» погибли 110 горняков, в 2010 году в шахте «Распадская» — 91 человек.

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о халатности сотрудников Ростехнадзора, проверявших «Листвяжную».