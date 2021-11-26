Стали известны имена погибших на шахте «Листвяжная» горноспасателей

МЧС России опубликовало имена погибших на шахте «Листвяжная» в Кузбассе горноспасателей. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства в пятницу, 26 ноября.
В списке погибших числятся: Алексей Рылов (55 лет, на службе с 2011 года), Олег Носанчук (53 года, на службе с 1994 года), Евгений Земцев (44 года, на службе с 2015 года), Андрей Назаров (56 лет, на службе с 2011 года), Александр Аникин (33 года, на службе с 2017 года) и Александр Заковряшин (51 год, на службе с 2011 года).
Погибших наградят будут Орденами мужества посмертно.