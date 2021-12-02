У чеченского бойца ММА обнаружилось прозвище «От души пацан»

Российский боец смешанного стиля (MMA) Абдул-Рахман Махажиев из Чечни обратил на себя внимание СМИ прозвищем «От души пацан». Об этом в своем Telegram-канале написал журналист Александр Лютиков.

Лютиков назвал прозвище Махажиева лучшим в истории спорта. «Пока вокруг тигры бьются с бэдбоями, а питбули пытаются сломить волю львов, Рахман Махажиев выбрал себе удивительный никнейм», — написал он.

Махажиев — пятикратный чемпион России по джиу-джитсу, серебряный призер чемпионата мира по грэпплингу и джиу-джитсу. На его счету семь побед и шесть поражений в поединках по правилам MMA. В последнем бою он проиграл румыну Аурелу Пиртеу сабмишеном на турнире ACA 98.

У большинства бойцов ММА есть прозвища. Так, например, шведского бойца Хамзата Чимаева называют Борзом, бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова — Орлом, а тяжеловеса Александра Волкова — Драго.