РКН обратился к пользующимся VPN компаниям и ведомствам

Роскомнадзор (РКН) обратился к компаниям и ведомствам с просьбой уведомить, насколько им нужны VPN-сервисы Betternet, Lantern, X-VPN, Cloudflare WARP, Tachyon VPN и PrivateTunnel для бесперебойной работы. Пользующиеся этими VPN компании должны направить сведения о работе с ними в Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), сообщается на сайте ведомства.

Ведомство анонсировало введение централизованного управления «в отношении средств обхода ограничения запрещенной в силу закона информации». В связи с этим ЦМУ ССОП будет ждать от компаний информацию об использовании сервисов VPN — Betternet, Lantern, X-VPN, Cloudflare WARP, Tachyon VPN, PrivateTunnel — для обеспечения работы технологических процессов предприятий и организаций.

3 сентября сообщалось, что РКН принял решение о блокировке шести сервисов VPN, нарушающих российское законодательство. В список вошли Hola!VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN, IPVanish VPN. Тогда в РКН пояснили, что использование этих сервисов «приводит к сохранению доступа к запрещенной информации и ресурсам, создает условия для незаконной деятельности, в том числе связанной с распространением наркотиков, детской порнографии, экстремизма и так далее».

В июне сообщалось, что РКН задумался о том, чтобы изменить правила для работы VPN-сервисов на территории России. Регулятор планировал ввести централизованное управление «в отношении средств обхода ограничения запрещенной в силу закона информации».

