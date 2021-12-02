Российские теннисисты вышли в полуфинал Кубка Дэвиса

Сборная России по теннису обыграла Швецию в четвертьфинале Кубка Дэвиса с общим счетом 2-0

Сборная России по теннису обыграла национальную команду Швеции в четвертьфинале Кубка Дэвиса. Результаты доступны на сайте турнира.

Россияне победили с общим счетом 2-0. Сначала Андрей Рублев одержал победу над Элиасом Имером — 6:2, 5:7, 7:6, а затем Даниил Медведев — над Микаэлем Имером (6:4, 6:4). В полуфинале сборная России встретится с немцами. Матчи пройдут 3 декабря.

Сборная России является двукратным победителем Кубка Дэвиса в 2002-м и 2006-м. В прошлом розыгрыше россияне дошли до полуфинала, где проиграли канадцам.

Кубок Дэвиса — самый престижный командный теннисный турнир. Проводится ежегодно с 1900-го года, с 1979 года — под эгидой Международной федерации тенниса (ITF).