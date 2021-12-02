Бурение скважин на шахте «Листвяжной» ради поиска тел погибших почти завершилось

Бурение трех скважин на шахте «Листвяжная» почти завершилось. В ближайшее время начнутся работы по ликвидации аварии, сообщило МЧС России ТАСС.

По словам представителей ведомства, бурение завершено на 90 процентов, и спасателям удалось стабилизировать газовую обстановку. Это необходимо не только для поиска и подъема тел погибших, но и для сохранения шахты.

Ранее сообщалось, что после аварии Генпрокуратура проверила угольные предприятия Кузбасса и возбудила 180 административных дел по факту найденных 449 нарушений. Кроме того, вынесено 19 представлений об устранении нарушений, один протест и два предостережения.

Взрыв метана в шахте в Кемеровской области произошел утром 25 ноября. В результате погиб 51 человек, среди них пять горноспасателей, которые отправились на поиски шахтеров. По последним данным, пострадали 96 человек — часть из них уже выписали из больницы.