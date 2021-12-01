Генпрокуратура нашла 449 нарушений в шахтах Кузбасса после взрыва в «Листвяжной»

«Ъ»: Генпрокуратура возбудила 180 административных дел после проверок на шахтах Кузбасса

После аварии на шахте «Листвяжная», где в результате взрыва погиб 51 человек, Генпрокуратура проверила угольные предприятия Кузбасса и возбудила 180 административных дел по факту найденных 449 нарушений. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Кроме того, вынесено 19 представлений об устранении нарушений, один протест и два предостережения. В настоящее время наздорное ведомство совместно с МЧС, Ростехнадзором, Госпожнадзором и представителями правительства Кемеровской области проверили 31 шахту.

В Кузбассе работают 40 шахт, 56 разрезов и обогатительных фабрик. Среди нарушений обнаружена нехватка работников на участках, неработающие системы доставки сотрудников на участки, несоответствие выработок схемам. Также выявлена неправильная оценка условий труда, отсутствие инструктажей по технике безопасности, необеспеченность персонала средствами индивидуальной защиты и спецодеждой.

В сфере пожарной безопасности найдены случаи несоответствия планов эвакуации, неисправность электропроводки и другое. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивелев в свою очередь сообщил, что грубых нарушений в работе предприятий нет. В настоящее время все они функционируют, выявленные недочеты не являются основанием для постоянного закрытия шахт. Временное закрытие до устранения замечаний уже происходило, добавил глава региона.

Взрыв метана в шахте «Листвяжная» произошел утром 25 ноября. В результате ЧП погиб 51 человек, среди них пять горноспасателей. Возбуждено уголовное дело, пятерых подозреваемых, в том числе директора шахты, арестовали. Семьи погибших на «Листвяжной» получат по одному миллиону рублей от Фонда социального страхования.

Сообщалось, что начальство шахты проклеивало изнутри датчики двусторонним скотчем, чтобы те показывали заниженные показатели газа. Ростехнадзор займется проверкой информации после сообщений от горняков о заклеенных газовых датчиках на кемеровской шахте «Листвяжная».

