В Пензе стартовал XIII кинофестиваль «Мужская роль»

В Пензе 1 декабря стартовал XIII кинофестиваль имени Ивана Мозжухина «Мужская роль». Как уточняет MK.RU, на состоявшейся в ККЗ «Пенза» торжественной церемонии открытия культурного мероприятия присутствовал замминистра культуры и туризма Пензенской области Владимир Карпов.

Высоко оценив значимость мероприятия, он подчеркнул, что фестиваль постепенно развивается и все чаще становится «отправной точкой для успеха многих актеров страны».

Отмечается, что в дни проведения фестиваля, который завершится 5 декабря, у жителей и гостей города будет возможность оценить лучшее игровое и документальное отечественное кино, вышедшее за последние два года.

Ранее уточнялось, что на кинофестивале представят лучшие работы российского кино, созданные мужчинами. За победу в номинации «Лучший актер» поборются, в частности, Александр Паль, Константин Хабенский, Кирилл Кяро и Филипп Янковский. На фестивале также выберут лучшего молодого артиста и «Короля экрана». Зрителям предложат определить лучший фильм «Мужской роли» и наградить самого одаренного актера призом зрительских симпатий.