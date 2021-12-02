Российская лыжница предрекла конец доминирования сборных Норвегии и Швеции

Российская лыжница Вероника Степанова заявила, что сборная России в скором времени станет лидером на мировой арене. Ее слова приводит Sports.ru.

Степанова предрекла конец доминирования команд Норвегии и Швеции. «Я, собственно, уже не вижу этого доминирования — за исключением особого случая Терезы Йохауг (олимпийская чемпионка и 14-кратная чемпионка мира — прим. «Ленты.ру»), но ближе к Олимпиаде-2026 мы начнем ее догонять и перегонять», — заметила спортсменка. Она подчеркнула, что у российских юниорок есть хорошие шансы обойти соперниц из этих стран.

«Думаю, что когда мы, коллективно, достигнем пика, будут говорить уже о российском доминировании», — добавила Степанова.

Ранее итальянский лыжник Федерико Пеллегрино поделился мнением о причинах напряженных отношений между российскими и норвежскими спортсменами. Он заметил, что проблема связана с неясными правилами Международной федерации лыжного спорта.