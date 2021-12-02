Бывшие стюардессы раскрыли самые неприятные стороны своей профессии

Бывшие бортпроводницы раскрыли самые неприятные стороны своей профессии и развеяли миф о «гламурной» работе. Об этом пишет Daily Mail.

«Никто не может отрицать, что путешествовать по миру и получать за это деньги — гламурно. Но на самом деле все не совсем не так. Это тяжелая работа, и у всех нас есть свои неприятные истории про… Фекалии», — сказала одна из стюардесс.

Фиона Мэллинсон (Fiona Mallinson) отметила, что за время работы много раз сталкивалась с уборкой экскрементов, находящихся вне унитаза. «Однажды я нашла отходы возле туалета, и посчитала это шуткой, потому что они выглядели как имитация из магазина приколов», — возмутилась она.

Коллегу поддержала Лаура Рейнольдс (Laura Reynolds) и добавила, что часто туристы отдают членам экипажа использованные детские подгузники без пакета. «А ты должен сказать "спасибо" и улыбнуться», — пожаловалась девушка.

Кроме того, бортпроводницы рассказали, что нередко сталкивались с оскорблениями со стороны путешественников. «Я думаю, что некоторые считают, что если оплатили свой перелет, то могут относиться к персоналу как к мусору, — высказалась Мэллинсон. — Пару раз я даже запиралась в туалете, чтобы просто прийти в себя от грубых слов».

Ранее американская стюардесса назвала самые раздражающие, по мнению членов экипажа, действия пассажиров на борту самолета. В первую очередь, по ее словам, бортпроводников выводят из себя одергивания путешественников.