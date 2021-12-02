Из шахты «Листвяжная» в Кузбассе подняли тела еще трех шахтеров

МЧС России: спасатели подняли из «Листвяжной» в Кузбассе тела еще трех шахтеров

Горноспасатели в Кемеровской области подняли из шахты «Листвяжная» тела еще трех шахтеров, заявили в пресс-службе МЧС России, сообщает в четверг, 2 декабря, ТАСС.

В ведомстве отметили, что поиски погибших в кузбасской шахте будут продолжены.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем Telegram-канале указал, что, согласно номерам головных светильников, подняли на поверхность тела Капленко А.Г. и Ковалева О.Ф. Третье тело пока опознать не смогли.

После начала поисковой операции 2 декабря всего на поверхность были подняты тела пяти человек. За все время после трагедии на «Листвяжной» удалось найти тела 15 горняков. По информации МЧС, еще предстоит найти тела 35 человек.

Накануне президент России Владимир Путин провел совещание, на котором потребовал «жестко спрашивать по закону» с тех, кто пренебрегает техникой безопасности работников на шахтах, подвергая их смертельному риску.

Глава государства подчеркнул, что недопустимо злоупотреблять мужеством шахтеров, которые спустились в кемеровскую шахту «Листвяжная» после аварии. Труд горняков связан с повышенной опасностью, и за их жизнь отвечают руководители и собственники предприятий, а также контрольно-надзорные органы, напомнил президент.

Авария на «Листвяжной» произошла утром 25 ноября, погиб 51 человек, в том числе 5 горноспасателей. По последним данным, пострадали 99 человек, 16 из которых госпитализированы. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил, что семьи погибших и пострадавших получат дополнительные выплаты. Так, родным погибших правительство региона выделит по миллиону рублей, пострадавшим в тяжелом состоянии — по 400 тысяч рублей, пострадавшим в состоянии от легкой до средней степени тяжести — по 200 тысяч рублей.

