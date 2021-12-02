Популярная пляжная страна ужесточила правила въезда для туристов

C 1 декабря прибывающие в Тунис туристы обязаны иметь при себе ПЦР-тест с QR-кодом

Власти Туниса, популярной пляжной страны среди российских отдыхающих, в связи с появлением нового штамма коронавируса омикрон ужесточили правила въезда для туристов. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Так, с 1 декабря все путешественники старше 6 лет, приезжающие в республику, обязаны иметь с собой при посадке на рейс отрицательный ПЦР-тест с QR-кодом, сделанный не ранее чем за 48 часов до отправления. Нововведения распространяются как на вакцинированных, так и на непривитых туристов.

Кроме того, въезжающие отдыхающие могут быть подвергнуты выборочному экспресс-исследованию на антиген или ПЦР-тестированию в аэропорту прибытия. Уточняется, что при положительном результате путешественник обязан пройти изоляцию в специальном обсервационном центре за свой счет.

Материалы по теме Вписаться в бюджет Шесть простых советов, которые помогут сэкономить на летних каникулах Экономим на шпалах 10 лайфхаков, уловок и хитростей для путешествия на поезде

Те, кто вакцинирован не полностью и у кого после второй дозы вакцины прошло менее 14 дней до въезда в Тунис, считаются непривитыми. Они также обязаны за свой счет уйти на десятидневный карантин и находиться в предварительно забронированном отеле из правительственного списка.

Ранее в ноябре власти Индии анонсировали ужесточение правил въезда для иностранцев в связи с риском распространения омикрон-штамма коронавируса. С 1 декабря все путешественники, прибывающие в республику из находящихся в группе риска стран, должны будут по прилете в аэропорт сдать ПЦР-тест на COVID-19 и, не покидая здания, дождаться его результатов.