Популярный блогер уехал из России после поста о «говнохранителях» Петрозаводска

Популярный российский блогер-урбанист Илья Варламов покинул Россию после того, как Мосгорсуд обязал его удалить пост о вывесках в Петрозаводске, в котором он назвал местных предпринимателей «говнохранителями». Варламов после проигранного в суде дела уехал в Либерию, сообщил в своем Telegram-канале его адвокат Сергей Бадамшин.

«Илья Варламов после отмены Мосгорсудом решения Мещанского районного суда Москвы об отказе в удовлетворении исков адвоката и ТСЖ покинул Россию и уехал в Либерию», — говорится в посте Бадамшина.

При этом адвокат не уточнил, связан ли отъезд его клиента напрямую с решением суда и каковы дальнейшие планы блогера.

О том, что Варламов проиграл дело о публикации на своем сайте информации про вывески в Петрозаводске, стало известно 1 декабря. Московский городской суд обязал блогера удалить пост, в котором урбанист назвал петрозаводских бизнесменов и противников новых правил размещения вывесок в городе «говнохранителями на страже визуального мусора». Согласно решению суда, Варламов также должен опубликовать опровержение этих слов и выплатить истцам компенсацию. Уточнялось, что суд инициировало петрозаводское ТСЖ.