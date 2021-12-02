Популярный российский блогер подрался в Африке и попал в полицию

Блогер Илья Варламов попал в полицейский участок в Либерии после драки с местным жителем

Популярный российский блогер-урбанист Илья Варламов сообщил, что попал в тюрьму в Либерии. Видео с его коротким рассказом опубликовал Telegram-канал Life Shot.

По словам блогера, во время съемок в африканской стране на кадры попал местный житель, утверждающий, что Варламов сфотографировал его ставку на игровых автоматах. После этого началась драка. В конфликт вмешались сотрудники полиции.

Сейчас Варламов находится в полицейском участке, «похожем на управление по борьбе с наркотиками», за стенами которого «стоит разъяренная толпа».

Ранее сообщалось, что Илья Варламов покинул Россию после того, как Мосгорсуд обязал его удалить пост о вывесках в Петрозаводске, в котором он назвал местных предпринимателей «говнохранителями». Варламов после проигранного в суде дела уехал в Либерию.