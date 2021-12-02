В Кремле оценили вероятность возобновления боевых действий на Украине

Пресс-секретарь Кремля Песков: вероятность военных действий на Украине все еще высока

Вероятность возобновления военных действий на Украине все еще высока, о возможности силового сценария в Донбассе свидетельствует агрессивная риторика киевских властей. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС в четверг, 2 декабря.

Он добавил, что это по-прежнему является предметом особой озабоченности и обеспокоенности для России.

Ранее 2 декабря сообщалось, что глава украинского МИД Дмитрий Кулеба перед встречей с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Стокгольме отверг планы по силовому захвату неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

В среду, 1 декабря, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о стягивании половины украинской армии в зону конфликта в Донбассе. По некоторой информации, численность группировки войск Украины в зоне конфликта уже достигает 125 тысяч человек, отметила она.