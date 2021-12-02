Глава UFC объяснил отказ бойцов от поединков с Чимаевым

Президент UFC Дэйна Уайт объяснил, из-за чего возникают сложности с организацией поединков для шведского бойца смешанного стиля (MMA) чеченского происхождения Хамзата Чимаева. Его слова приводит MMA Junkie.

«Никто не хочет драться с Чимаевым. Парни боятся его. Я уверен в этом на 100 процентов», — заявил Уайт. Глава UFC подчеркнул, что на месте бойцов ухватился бы за возможность подраться с Чимаевым, так как он один из самых опасных и популярных спортсменов промоушена.

30 ноября Чимаев бросил вызов сразу трем соперникам. Спортсмен предложил подраться Броку Леснару, Жоржу Сен-Пьеру и Даниэлю Кормье. Он назвал бойцов легендами и пообещал побить каждого из них. Ответил Чимаеву только Кормье.

Чимаев выиграл четыре боя подряд в UFC. В последнем поединке на турнире UFC 267 он победил китайца Ли Цзинляна удушающим приемом. Всего на счету Чимаева десять побед в десяти схватках.

Чимаев — уроженец Чечни. Он покинул Россию в возрасте 19 лет, когда его семья переехала в Швецию. В ММА чеченец пришел из вольной борьбы.