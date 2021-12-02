Умер известный российский фоторепортер

Известный фоторепортер из Калининграда Игорь Зарембо скончался в возрасте 73 лет

Известный российский фоторепортер из Калининграда Игорь Зарембо скончался в возрасте 73 лет. О его смерти рассказал в своем профиле в Instagram губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Зарембо работал с зарубежными агентствами и в фотослужбе МИА «Россия сегодня», отметило издание «РИА Новости».

«Умер Игорь Зарембо, талантливый калининградский фотограф. Искренние соболезнования всем близким и родным», — написал Алиханов. Причина смерти фоторепортера не сообщается.

Согласно информации «РИА Новости», Зарембо начал работать в журналистике в 1972 году. В его послужном списке съемки в горячих точках, сотрудничество с рядом зарубежных агентств (Ullstein, EPA, Getty и другие), более 10 личных выставок. В последние годы жизни он работал в фотослужбе «РИА Новости» (бренд МИА «Россия сегодня»).

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