Футболист «Спартака» выразил готовность перейти в «Зенит» или ЦСКА

Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов порассуждал о возможном уходе из клуба. Об этом сообщает Sport24.

Игрок выразил готовность перейти в любую команду, в том числе ЦСКА или «Зенит». «Есть ли клуб, в который не пойду ни при каких условиях? Нет такого. Это моя карьера», — рассказал Кутепов. Он также заявил, что любит «Спартак», но не готов постоянно сидеть на скамейке запасных.

Ранее в четверг, 2 декабря, Кутепов порассуждал об уровне зарплат в российском футболе. Он отметил, что размер выплат зависит исключительно от качества футболиста, а его гражданство не имеет значения.

Кутепов выступает за «Спартак» с 2012 года. В нынешнем сезоне защитник провел в составе команды четыре матча во всех турнирах.

