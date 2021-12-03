Афганское крыло ИГ признали ключевой угрозой странам Центральной Азии

Афганское ответвление террористической группировки Исламское государство (запрещена в России) является одним из ключевых факторов дестабилизации обстановки в Афганистане и угрожает приграничным странам Центральной Азии. Такое заявление сделал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета безопасности всемирной организации. Его слова приводит ТАСС.

«Афганское крыло ИГИЛ (прежнее название группировки - прим. «Лента.ру») по-прежнему остается одним из ключевых факторов дестабилизации обстановки в стране», — отметил дипломат.

Полянский отметил, что дополнительную угрозу представляет его расширяющаяся идеологическая, пропагандистская и вербовочная деятельность с умелым использованием информационно-коммуникационных технологий. Он отметил, что в Афганистане заметно присутствие группировки, а рост числа терактов с использованием смертников указывает на наличие у террористов людских ресурсов. По словам российского дипломата, это указывает на угрозу для приграничных с Афганистаном государств.

Первый зампостпреда России при ООН указал на необходимость концентрации на проблеме иностранных террористов-боевиков, которые являются фигурантами антитеррористических санкционных списков «с целью предупреждения и пресечения их преступной активности». Кроме того, дипломат подчеркнул важность применения резолюций Совбеза ООН по санкционному режиму в отношении «Исламского государства» и «Аль-Каиды» (террористические группировки, запрещены в России).

Ране об угрозе распространения терроризма на соседей Афганистана предупредил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Дипломат отметил, что приход талибов к власти в Афганистане не принес стране стабильности, а к старым проблемам добавились новые вызовы, прежде всего связанные с отсутствием международного признания.