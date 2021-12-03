Российский депутат попытался задушить активиста и попал на видео

Активист Илья Чупин обвинил в нападении депутата совета Динского района Краснодарского края Александра Мамонова. Ролик с конфликтом Чупин опубликовал на своем YouTube-канале.

Активист пришел в сельскую администрацию с предложением о бюджете поселения Южно-Кубанское. Однако дверь в кабинет отдела финансов была заперта. Через некоторое время ее открыл Мамонов, который после непродолжительного словесного конфликта прищемил Чупину ногу дверью, а потом вступил с ним в борьбу, в ходе которой, по словам Чупина, пытался применить к оппоненту удушающий прием. Вскоре их разнял охранник администрации.

2 декабря в СМИ попала видеозапись, на которой депутат Мосгордумы Наталья Метлина ругается матом во время онлайн-заседания комиссии по культуре и массовым коммуникациям.

Позже депутат объяснила инцидент своей уверенностью в том, что она не находится в эфире.