Ученые выяснили причину образования тромбов после вакцинации AstraZeneca

Ученые из США и Британии выяснили, почему после вакцинации AstraZeneca образуются тромбы

Группа ученых из США и Великобритании выяснила вероятную причину тромбозов, которые в некоторых случаях были зафиксированы после вакцинации от коронавирусной инфекции препаратом компании AstraZeneca. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Science Advances.

По данным специалистов, на образование тромбов может оказывать влияние то, как аденовирус, который используется в вакцине AstraZeneca для переноса генетического материала инфекции в клетки, связывается со специфическим белком в крови, известным как тромбоцитарный фактор 4 (PF4). Отмечается, что процесс связывания вызывает цепную реакцию в иммунной системе, что и приводит к образованию тромбов.

Ученые подчеркнули, что тромбозы после вакцинации появляются в крайне редких случаях, так как для их возникновения должна произойти целая цепь сложных событий.

Ранее стало известно, что в России началось производство препарата от коронавируса AstraZeneca. Об этом сообщил первый заместитель министра промышленности и торговли России Василий Осьмаков. Выпуском занимается фармацевтическая компания «Р-Фарм». По его словам, на российском рынке продолжится использование только отечественных вакцин.