В России началось производство вакцины AstraZeneca

В городе Пущино Московской области началось производство вакцины от коронавируса AstraZeneca для отправки на экспорт. Об этом сообщил первый заместитель министра промышленности и торговли России Василий Осьмаков, передает ТАСС. Выпуском занимается фармацевтическая компания «Р-Фарм».

По словам Осьмакова, на внутреннем рынке продолжится использование отечественных вакцин. «Здесь и сейчас на волне ажиотажного спроса мы работаем со своими производствами, поддерживаем свою фарму», — заявил чиновник.

В середине марта 2021 года многие страны Европы и мира остановили использование вакцины AstraZeneca из-за плохих отзывов привитых граждан. Спустя несколько дней Европейское агентство лекарственных средств развеяло опасения властей, признав вакцину эффективной и безопасной.

Одно из последних исследований показало, что российская вакцина «Спутник V» оказалась эффективнее AstraZeneca и китайской Sinopharm против коронавирусного штамма «дельта». Анализ провели аргентинские ученые на основе изучения 309 образцов плазмы людей, вылечившихся от коронавируса.