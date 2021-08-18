У Африки отобрали вакцины от коронавируса

Африканские активисты заявили, что производитель Johnson & Johnson отбирает у жителей континента возможность вакцинироваться, экспортируя препараты от коронавируса из ЮАР. Медикаменты везут в Европу, где уже привито большинство граждан, сообщает Associated Press.

В Африке наблюдается острая нехватка вакцин — менее трех процентов из 1,3 миллиарда человек, живущих на континенте, в настоящее время полностью вакцинированы. В то же время The New York Times сообщает, что миллионы доз J&J, произведенных компанией Aspen Pharmacare в южноафриканском городе Гкеберха (ранее Порт-Элизабет), экспортируются в Европу. Издание утверждает, что правительство ЮАР отказалось от права на запрет экспорта, чтобы обеспечить J&J возможность отправлять вакцины за границу.

В ответ на публикацию этих материалов африканские активисты потребовали полного разглашения условий контрактов властей ЮАР с J&J и другими производителями вакцин. Они пригрозили судебным иском в случае игнорирования претензий.

«Мы считаем поведение Johnson & Johnson скандальным, аморальным и неконституционным», — заявила Фатима Хассан из правозащитной южноафриканской организации Health Justice Initiative. Сообщество уже подало запрос в соответствии с законом Южной Африки о содействии доступу к информации, чтобы содержание контрактов было обнародовано.

Компания Aspen имеет контракт с J&J на сбор ингредиентов вакцины от COVID-19, расфасовку во флаконы и упаковку. Это было первое соглашение по производству средств от коронавируса, заключенное в Африке. Завод в Аспене способен производить около 220 миллионов доз J&J в год.

Южная Африка вакцинировала более 2,1 миллиона жителей препаратами J&J. Всего закуплен 31 миллион доз, которые привозят в страну из-за границы и с местного завода-производителя. На данный момент внедрение вакцин J&J на территории страны приостановили из-за перебоев в поставке.

Большинство мировых запасов вакцины против коронавируса уже скуплено развитыми странами, такими как США, Канада и членами ЕС. Многие из этих государств пообещали пожертвовать миллионы доз препарата африканским странам, однако большая их часть будет доставлены в этом году. Кроме того, богатые страны вновь работают над ускорением иммунизации своего населения.