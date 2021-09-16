Испанские ученые сравнили эффективность «Спутника V», AstraZeneca и Sinopharm

Российская вакцина «Спутник V» оказалась эффективнее против коронавирусного штамма «дельта» по сравнению с вакцинами англо-шведской компании AstraZeneca и китайской Sinopharm. Об этом пишет газета La Nacion со ссылкой на исследование Национального университета Кордовы, внимание на публикацию обращает РИА Новости.

Исследование основано на изучении 309 образцов плазмы людей, вылечившихся от COVID-19, а также тех, кто получил две дозы вакцин AstraZeneca, Sinopharm и «Спутник V». Утверждается, что самые высокие титры антител были у тех, кто получил две дозы российской вакцины, а до этого болел коронавирусной инфекцией.

Испанские ученые также выяснили, что на втором месте по эффективности — результаты тех, кто получил обе дозы российской вакцины, но не был заражен коронавирусом ранее. Наименьшая защита от «дельта»-штамма — у привитых китайской Sinopharm, ранее не перенесших болезни.

В августе исследователи из Великобритании установили, что защита двух наиболее распространенных в стране вакцин — Pfizer и AstraZeneca — ослабевает против «дельта»-штамма SARS-CoV-2 после трех месяцев действия. Кроме того, заразившиеся COVID-19 после вакцинации могут представлять больший риск для окружающих, чем при предыдущих вариантах COVID-19.