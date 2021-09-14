В вакцинах Pfizer в Японии нашли инородные вещества

В Японии нашли 18 доз вакцины Pfizer с частицами неизвестного белого вещества

В Японии нашли 18 доз вакцины американо-германского консорциума компаний Pfizer и BioNTech, которая применяется в городе Сагамихара (префектура Канагава), с частицами неизвестного белого вещества. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

Сообщается, что медицинский персонал на трех разных пунктах выявил дозы вакцин с инородными частицами в ходе визуального осмотра. Отмечается, что вакцинация этими дозами не проводилась.

Ранее был зафиксирован аналогичный случай обнаружения инородного вещества в вакцине Pfizer в городе Камакура, говорится в сообщении.

Отмечается, что власти обоих городов обратились к производителю с просьбой о расследовании.

Ранее сообщалось, что в Японии нашли партии вакцины против коронавируса от компании Moderna с примесями, в которых обнаружили частицы нержавеющей стали.

В августе власти Японии приостановили использование около 1,63 миллиона доз препарата Moderna из-за примесей.

