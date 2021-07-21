Япония договорилась о признании паспортов вакцинации с пятью странами — Италией, Австрией, Турцией, Польшей и Болгарией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление генерального секретаря кабинета министров Японии Кацунобу Като.

Он пояснил, что граждане Японии будут освобождены от карантина по прилету в эти страны.

По данным источника агентства «Киодо» , соглашение является односторонним, так как Япония пока не признает аналогичные документы из этих стран. Также источник агентства отметил, что паспорта вакцинации первоначально будут предоставляться только в бумажной форме, а цифровая версия с QR-кодом может стать доступна позже.

Ранее власти страны объявили, что с 26 июля начинается прием заявок на получение паспортов вакцинации.

В июле сообщалось, что по данным агентства «Киодо», на 30 июня в Японии 23 процента населения получили одну дозу вакцины, 12 процентов — две дозы.