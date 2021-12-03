Болдуин дал первое интервью после гибели оператора на съемках фильма «Ржавчина»

Американский актер Алек Болдуин заявил, что не слышал о каких-либо проблемах с безопасностью, в том числе в вопросе обращения с оружием, на съемках фильма «Ржавчина», где из-за инцидента со стрельбой погибла оператор Галина Хатчинс. Он рассказал об этом в первом после инцидента интервью телеканалу ABC.

«Я не слышал, чтобы с этим были какие-то проблемы. Я считал, что если люди были наняты на соответствующие должности, то они знакомы со своими обязанностями», — сказал Болдуин.

Актер добавил, что у него также не возникало вопросов по поводу компетенции людей, нанятых после того, как их предшественники прекратили работу на площадке из-за плохих условий труда. По его словам, ему передали пистолет со словами «холодное оружие», что означает, что он не заряжен.

Болдуин добавил, что не ожидает предъявления ему официальных обвинений. «Я говорил с офисом шерифа, говорил с различными людьми. Мне говорят, что выдвижение обвинений крайне маловероятно», — отметил он.

Ранее полиция в США допустила, что на съемочной площадке вестерна «Ржавчина» с режиссером Алеком Болдуином, где в результате инцидента со стрельбой погибла оператор Галина Хатчинс, могли использоваться боевые патроны. Офис шерифа Санта-Фе в штае Нью-Мексико сообщил, что при допросах членов съемочной группы они зафиксировали несколько подтверждений того, что на площадке применяли боевые патроны.

22 октября во время съемок одной из сцен вестерна «Ржавчина» Алек Болдуин выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами, но они оказались боевыми. В результате погибла оператор Галина Хатчинс, режиссер картины Джоэл Соуса получил ранения.